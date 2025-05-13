Okan Buruk: Bu Hafta İki Kupa Alabiliriz

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ YARIN OYNANACAK

63. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında bazı açıklamalar yaptı.

KUPAYI KAZANMAK İÇİN HAZIRIZ

Buruk, konuşmasına şöyle başladı: “İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor’a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz.”

MAÇI BEKLİYORUZ

Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız.”

HİKAYE FARKLI OLACAK

Maçın hikayesinin daha farklı olacağını belirten Buruk, “Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah.” dedi.

PSİKOLOJİK OLARAK İYİYİZ

Psikolojik durumları hakkında da konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı: “İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız.”

OYUN KALITESİNE DİKKAT ETMELİYİZ

Buruk, son olarak Fatih Tekke’nin takımlarının özelliklerine dikkat çekerek, “Fatih Tekke’nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.