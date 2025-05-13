Okan Buruk: Bu Hafta İki Kupa Kazanabiliriz

MAÇ TARİHİ VE YERİ

63. kez gerçekleştirilecek Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda bir araya gelecek. Bu kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, açıklamalarına, “İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor’a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz” şeklinde devam etti.

MAÇ İÇİN HAZIRLIK DURUMU

Buruk, sözlerine, “Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız” diyerek açıkladı.

FERİTİ DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Maçın senaryosunun farklı olacağına dikkat çeken Buruk, “Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK DURUM VE MÜCADELE RUHU

Psikolojik olarak iyi bir durumda olduklarını belirten Buruk, “İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız” diye değerlendirdi.

OYUN KALİTESİNE DİKKAT

Buruk, Fatih Tekke’nin takımlarının sürekli oynayan bir oyun yapısına sahip olduğunu ifade ederek, “Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz” diyerek final karşılaşmasına dair umutlarını yineledi.