Okan Buruk: En Önemli Maç Derbi

UEFA AVRUPA LİGİ’NE VEDA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ikinci maçında, ilk maçta 4-1 kaybettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa’ya veda etti. Maç sonunda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçla ilgili görüşlerini paylaştı.

ERKEN GOLÜ BULAMADIK

Buruk, “Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu” dedi.

DAVINSON’UN DURUMU

Buruk, Davinson’un durumuna da değinerek, “Davinson’u bir sonraki maçta korumak için aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık tehlikesi olmaması için dışarı aldım” ifadelerini kullandı.

ÇOK POZİSYON VERDİK

İkinci yarıda daha fazla gol arayışında olduklarını belirten Buruk, “İkinci yarı daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalışırken kalemize ilk gelen top oldu. 2-2’ye gittik ama çok pozisyon verdik. Günay’ın kurtarışları oldu. Çok başarılı maç çıkardı” açıklamasında bulundu.

SERÜVEN SONLANDI

Buruk, kadrodaki sakatlıkların ve cezaların takımın performansını etkilediğini vurgulayarak, “Saha içerisinde bence iki maçta da, kadromuzun daralması, sakatlıklar, cezalar, yazamadığımız oyuncular… Tura tutunamamamızı sağladı. Çok iyi başlayan Avrupa serüveni, bugün sonlandı. Sevindiğimiz yan, sakatlık olmaması” şeklinde konuştu.

DAHA ÜMİTLİYDİK

Buruk, “İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak maçın içerisine girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabiliriz. Genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık” ifadelerini kullandı.

SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Pazartesi günü oynanacak derbi maçıyla ilgili olarak, Buruk, “Arkaya dönüp baktığımda, kulübenin arkasına, çok önemli 5-6 oyuncu bekliyordu o maçı. Onların bizlerle olması, kadro genişliğimiz, bu tür maçları oynayabilecek oyuncu yapısı bizim için avantaj olacak. Kendi sahamızda olacak. Arada 4 gün var. Dinlenme süresi yeterli. Seyahat etmiyoruz. Oynamayan oyuncularla taktiksel çalışma olacak. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. İki maç üst üste oynayan oyuncular fiziksel ve mental olarak daha hazır olacak. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.