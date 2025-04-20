Okan Buruk Galatasaray’a Tarih Yazdı

OKAN BURUK, GALATASARAY’DA YENİ BİR REKORA İMZA ATTİ

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, son iki sezondaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 32. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etmesinin ardından Buruk, kulüp tarihinde 104 galibiyete ulaşarak bu alanda İngiliz teknik adam Brian Birch’i geçti. Bu başarısıyla Buruk, Galatasaray’da en fazla galibiyet elde eden 4. teknik direktör oldu. Galatasaray’da en çok galibiyet alan antrenör ise 333 galibiyetle Fatih Terim. Terim’in ardından 218 galibiyetle Gündüz Kılıç ve 119 galibiyetle Mustafa Denizli geliyor.

BU SEZON GALATASARAY ÇIKTIĞI MAÇLARDA 29 GALİBİYET ELDE ETTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda resmi olarak çıktığı 47 maçın 29’unu kazandı. Bu sezon 30 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1 TFF Süper Kupa oyununa çıkan sarı-kırmızılı takım, toplamda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY, BİR SEZONDA EN FAZLA GALİBİYET REKORUNU KIRDI

Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig ‘de bir sezonda en çok galibiyet ele geçiren takım olma rekorunu kırdı. Geçen sezon 38 maçta 33 galibiyet alan “Cimbom”, böylece bir sezonda en yüksek galibiyet sayısına ulaşmış oldu. Lig tarihinde daha önce Beşiktaş, 1959-1960 ve Fenerbahçe, 1988-1989 sezonlarında 29 galibiyet elde etmişti.

102 PUANLA ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ULAŞTI

Okan Buruk’un yönettiği Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 102 puan toplayarak Süper Lig’de bir sezonda en çok puan alan takım oldu. 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıyla Galatasaray, lig tarihinde üç haneli puana ulaşmayı başaran ilk takım oldu. Buruk, iki sezonundaki puan ortalamasıyla da kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü unvanını elde etti.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE REKORLARA İMZA ATTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de önemli bir başarıya imza attı. 3-2’lik Tottenham galibiyeti ile Buruk, UEFA Avrupa Ligi tarihinde en çok galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. Bu başarı, Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş gibi isimleri geride bıraktı.

HIZLI GALİBİYET REKORU

Buruk, Süper Lig’de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olma başarısını gösterdi. Kayserispor’a karşı 5-1’lik galibiyetle birlikte Buruk, 90. lig maçında 75. galibiyetini aldı ve Christoph Daum’un elinde bulundurduğu rekoru geride bıraktı.

FATİH TERİM EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kulüp tarihinde en fazla kupa ve galibiyet alan ismi oluşturuyor. Şu anda Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab’ın başında bulunan Terim, Galatasaray’da birçok başarıya imza attı ve 571 resmi maçta 333 galibiyet, 130 beraberlik ile 108 mağlubiyet yaşadı.

GÜNDÜZ KILIÇ VE MUSTAFA DENİZLİ’NİN REKORLARI

Gündüz Kılıç, Galatasaray’da en fazla galibiyet alan 2. teknik direktör konumunda bulunurken, 355 maçta 218 galibiyet elde etti. Mustafa Denizli ise 119 galibiyetle kulüpte en fazla galibiyet alan 3. teknik adam olarak öne çıkıyor. Denizli, 171 maçta 119 galibiyet kazanırken, birçok kupa zaferi de yaşadı.

BİR İNGİLİZ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇOK BAŞARILIYDI

Eski teknik direktör Brian Birch, Galatasaray’a 3 sezon üst üste şampiyonluk kazandırırken, 164 maçta 103 galibiyet elde etti. 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazandı.