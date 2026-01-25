Okan Buruk Hızla Süper Lig’de 50 Deplasman Galibiyeti Elde Etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 yenerek, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetine ulaştı. Bu zafer, Buruk’un Galatasaray ile kırdığı rekorlara yeni bir ekleme oldu. 52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig tarihinde 50. deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan antrenör unvanını kazandı. Bu alanda Buruk’u 80 maçla Fatih Terim, 95 karşılaşmayla Gordon Milne ve 100 müsabakayla Şenol Güneş takip ediyor.

GALATASARAY’DA 182. MAÇINI YÖNETTİ

Okan Buruk, Galatasaray’ın teknik direktörü olarak toplamda 182 resmi müsabakada görev aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 129 Süper Lig, 16 Ziraat Türkiye Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 4 TFF Süper Kupa karşılaşmasına çıktı. Bu müsabakalarda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.

BES KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Okan Buruk, Galatasaray ile beraber 5 kez kupa sevinci yaşadı. Takımın başında 4. sezonunu geçiren Buruk, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferine imza attı.

EN FAZLA GALİBİYET YANINDAKİ İSİMLER ARASINDA

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet elde eden 3 teknik direktör arasında yer alıyor. Buruk’un 132 galibiyetinin önünde 333 galibiyetle Fatih Terim ve 218 galibiyetle Gündüz Kılıç bulunuyor.

PUAN REKORUNU KIRDI

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım olarak kayıtlara geçti. 2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 102 puan toplayarak ligdeki puan rekorunu kırdı.

İKİ SEZON ÜST ÜSTE 90 PUANA ULAŞTI

Okan Buruk’un teknik direktörlüğünde Galatasaray, ipi iki sezon üst üste 90 puanı aşarak göğüsledi. Buruk ile 2022-2023 sezonunda 88 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 2023-2024 döneminde 102 puan ve önceki sezon 95 puanla Süper Lig’i kazanarak başarıya imza attı.

EN FAZLA GALİBİYET REKORU KAZANDI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de bir sezonda en çok galibiyet elde ederek rekor kırdı. Lig boyunca 38 maç oynayan sarı-kırmızılılar, bunlardan 33’ünü kazandı.

ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU KIRDI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’in 20-36. haftalarında toplamda 17 galibiyet alarak dikkat çekti.

75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Süper Lig’de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör unvanını da kazandı. 17. haftada Kayserispor’u 5-1 yenmesi, Buruk’un 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaşmasını sağladı.

EN İYİ LİG BAŞLANGICINI YAPTI

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 2023-2024 sezonunun 7. haftasında Corendon Alanyaspor’u 1-0 yenerek en iyi lig başlangıcına imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, bu dönem içinde ilk 7 maçını kazanarak kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

FATİH TERİM’İN REKORUNU HEDEFLEYEN BURUK

Okan Buruk, bu sezonu şampiyon tamamlayarak Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim’in rekorunu yakalamayı hedefliyor. Fatih Terim’in 1996-2000 yılları arasında kazandığı üst üste şampiyonluklarla, Buruk’un da aynı başarıyı tekrarlaması bekleniyor.