Okan Buruk: İki Kupa Kazanabiliriz

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ YARIN OYNANACAK

63. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Buruk, konuşmasına şöyle başladı: “İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor’a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz.”

HAZIRLIKLAR TAMAM

Buruk, hazırlıklarının tam olduğunu ifade ederek, “Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız.” dedi.

MAÇIN HİKAYESİ FARKLI OLACAK

Maçın hikayesinin farklı olacağını belirten Buruk, “Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah.” şeklinde konuştu.

PSİKOLOJİK DURUMUMUZ İYİ

Psikolojik olarak iyi bir durumda olduklarını vurgulayan Buruk, “İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız.” ifadesini kullandı.

OYUN KALİTESİNE DİKKAT

Son olarak Buruk, Fatih Tekke’nin takımları ile ilgili olarak, “Fatih Tekke’nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz.” dedi.