Okan Buruk: İki Kupa Kazanabiliriz

MAÇIN ÖNEMİ

63. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında düşüncelerini ifade etti. “Kupayı kazanmak istiyoruz” diyen Buruk, iki takımın birbirini çok iyi tanıdığını ve 3 gün önce karşılıklı oynadıklarını belirtti. Bu maçta rakibinin rotasyon yapmış olmasının etkisiyle daha dinlenik olabileceklerini söyledi.

HAZIRLIKLAR VE HEDEFLER

Buruk, hazırlıklarını tamamladıklarını ve artık maçı beklediklerini aktardı. Hedeflerinin kazanmak olduğunu vurgulayan Buruk, bazı oyuncu değişiklikleri yapacaklarını ve yarın oyuncuların son durumlarını göreceklerini belirtti. “Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz” diye ekledi.

FARKLI BİR HİKAYE

Maçın hikayesinin bu sefer farklı olacağını belirten Buruk, şöyle konuştu: “Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah.”

PSİKOLOJİK DURUM

Psikolojik olarak iyi bir durumda olduklarını belirten teknik direktör Buruk, iki takımın da aynı enerji ve duyguyla sahada olacağının altını çizdi. “Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız” dedi.

OYUN KALİTESİ

Buruk, son olarak, Fatih Tekke’nin takımlarının hep oynayan takımlar olduğunu belirtti. Oyun kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Buruk, “Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.