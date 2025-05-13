Okan Buruk: İki Kupa Kazanabiliriz

MAÇ TARİHİ VE YERİ

63. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KUPA HEDEFİMİZ VAR

Buruk, sözlerine “İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak.” şeklinde başladı. Trabzonspor’a saygı duyduklarını belirten Buruk, “Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz.” dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Buruk, açıklamalarına devam ederek, “Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

FARKLI BİR HİKAYE OLACAK

Maçın hikayesinin farklı olacağını aktaran Buruk, “Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah.” dedi.

PSİKOLOJİK DURUMUMUZ İYİ

Psikolojik olarak iyi durumda olduklarını kaydeden Buruk, “İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız.” şeklinde konuştu.

OYUN KALİTESİNE DİKKAT

Buruk, son olarak “Fatih Tekke’nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz.” dedi.