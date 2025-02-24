Okan Buruk Kalede Muslera’yı Seçti

DERBİ HEYECANI BAŞLIYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi için her iki taraf da heyecanla maç saatini bekliyor. Okan Buruk’un kaleci tercihinin kesinleşmesi ile birlikte bu kritik karşılaşmada Fernando Muslera kaleyi koruyacak.

MUSLERA’NIN DERBİ TECRÜBESİ

Fernando Muslera, derbilerde gösterdiği üstün performansı ile dikkat çekiyor. Geçmişte derbilerde en çok forma giyen kaleci unvanını Volkan Demirel’den aldığı Fenerbahçe maçıyla kazanan Muslera, bugünkü karşılaşmada forma giymesi durumunda Bülent Korkmaz ile eşitlenecek. En fazla derbiye çıkan kaleci ise 60 maçla Rıza Çalımbay. Çalımbay’ı geçmek için Muslera’nın 5 derbi daha oynaması gerekiyor.

GÜNAY’IN YÜKSELEN PERFORMANSI

Yedek kaleci olan Günay, şans bulduğu her fırsatta düzenli bir şekilde iyi bir performans sergiliyor. AZ Alkmaar karşısındaki kötü skoru önleyen isimlerden biri de Günay’dı. Ancak Okan Buruk’un tercihi Müslüman’dan yana oldu. Son dönemde performansında düşüş yaşasa da, Okan Buruk Muslera’nın tecrübesine güveniyor ve bu derbiden yüksek beklentileri var.