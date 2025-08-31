Spor

Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Gösterirdik

okan-buruk-kalitemizi-daha-iyi-gosterirdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR GALİBİYETİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

ÜRETKENLİK ÖNERİSİ

Maç sonrasında konuşan Okan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

TRANSFER GÜNDEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Manşet

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’ı İstiyorum

Hakan Çalhanoğlu, Inter'den Galatasaray'a transfer isteğini dile getirerek, kulübü için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Dünya

Husiler: Başbakan Rehavi Ve Bakanlar Öldü

Yemen'deki Husiler, İsrail'in saldırısında hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ve bazı bakanların hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.