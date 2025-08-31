Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Gösterirdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR GALİBİYETİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

ÜRETKENLİK ÖNERİSİ

Maç sonrasında konuşan Okan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

TRANSFER GÜNDEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” ifadelerini kullandı.