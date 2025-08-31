Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Yansıtabilirdik

GALATASARAY, RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Rizespor’u 3-1 yeniyor. Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

KALİTEYİ ARTIRMAK GEREKİYOR

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Biraz daha üretebilirdik.” diyen Buruk, Rizespor’un savunma ve hücum geçişlerini iyi değerlendirdiğini belirtti. Teknik adam, “Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

TRANSFER GÜNDEMİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Transfer konularına da değinen Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın ve PSG’nin içindeki oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim.” ifadelerine yer verdi.