Okan Buruk: Kalitemizi Daha İyi Yansıtabilirdik

GALATASARAY MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçla ilgili düşüncelerini paylaştı. Deneyimli teknik adam, “Biraz daha üretebilirdik” ifadeleriyle sözlerine başladı ve Rizespor’un savunma organizasyonuna dikkat çekti. Buruk, “Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bizlere karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” diye ekledi.

TRANSFER GÜNDEMİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Okan Buruk, transfer sürecine dair de bazı açıklamalarda bulundu. “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var” diyen teknik direktör, bazı büyük kulüplerin de kadrolarında değişiklikler olduğunu belirtti ve “Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” sözlerini aktardı.