Spor

Okan Buruk: Kaliteyi Daha Çok Gösterirdik

okan-buruk-kaliteyi-daha-cok-gosterirdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR’U MAĞLUP ETMESİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

ÜRETKENLİK ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Karşılaşmanın ardından konuşan Buruk, “Biraz daha üretebilirdik” diyerek takımının performansının geliştirilmesi gereken alanlarına dikkat çekti. Rizespor’un iyi bir savunma sergilediğini belirten Buruk, “Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

TRANSFERE DAİR GÜNDEM

Transfer durumu hakkında konuşan Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz” diyerek transfer sürecinin önemine vurgu yaptı. Kaleci rotasyonlarıyla ilgili de açıklama yapan Buruk, “Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın bizim, PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, Mezunlara Sert Mesaj Verdi: “Bizi Bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarında düzenlenen diploma töreninde Türk ordusuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve simsarların siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti.
Gündem

Muğla’da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Yangın Çıkardı

Muğla'da bir genç, ailesiyle çıkan tartışmanın ardından uyuşturucu etkisi altında evini ateşe verdi. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.