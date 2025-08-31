Spor

Okan Buruk: Kaliteyi Daha İyi Gösterdik

okan-buruk-kaliteyi-daha-iyi-gosterdik

GALATASARAY’IN RİZESPOR ZAFERİ

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Rizespor’u 3-1 yenmeyi başardı. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÜRETİMDE ARTIŞ İHTİYACI

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adam, “Biraz daha üretebiliyorduk. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde ise çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı da iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRANSFER GÜNDEMİNE DEĞİNDİ

Transfer gündemiyle ilgili olarak Okan Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları devam ediyor. Kaleci rotasyonu da dahil olmak üzere Manchester City, Manchester United ve PSG gibi kulüplerin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan toplantıya katılacak ve kalecilerle ilgili ne durumda olduğumuzu aktaracağım” dedi.

