Okan Buruk: “Kimse Oyuncuma Sahtekar Diyemez”

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı öncesi, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncu Barış Alper Yılmaz basın toplantısında bir araya geldi. Okan Buruk, maç hakkında düşüncelerini paylaşırken, “Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var ama başlayacak ve devam edecek oyunculara güveniyorum” dedi.

TRANSFER BEKLENTİLERİ ÜZERİNE YORUMLAR

Ara transfer döneminde takıma katılan isimlerle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Buruk, “Objektif bakmak gerekiyor. Bizim insanımız ülkemiz biraz böyle. İnsanların daha duygusal olması, aceleci olması. Beklentiler çok yüksek. Sayın Dursun Özbek Başkanımız da bu beklentiyi yarattı önceki transferler dönemlerinde. Transferler geç kaldığında yönetim üzerinde beklenti çok yükseliyor. Bence transfer dönemi çok iyi geçti. Burada tek eksik Avrupa listesine 3 kişi yazabildik. En fazla 3 kişi yazabildiğimiz için bazı transferlerimizi koyamadık listeye” ifadelerini kullandı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar hakkında da görüşlerini paylaşan Okan Buruk, “Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan hakaretler… TFF, benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa gereken cezayı verecektir. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Oyuncuların saha içerisindeki tavırları tabii ki çok önemli. Sene içerisinde o kadar çok eylem sayabiliriz ki… Fenerbahçe için belki 5 tane penaltı sayabiliriz bu şekilde. Futbolcular bunu dener. Sadece futbolda değil basketbolda da böyledir, oyuncu bazen gider faulü alır. Bunun kararını verecek kişi hakemdir, ayrıca VAR diye bir sistem var. Bunu oyuncular üzerinden konuşmak yanlış. Tabii ki bunu devamlı yapan oyuncularla ilgili ‘sen iyi yaptın’ demiyorum, kimseye bunu demiyorum ama ligde bunu yapan o kadar çok oyuncu var ki… Bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor” diye konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Barış Alper Yılmaz, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, “Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Analizimizi yaptık, bugün de çok iyi çalıştık. Bizim tek düşüncemiz yarınki maç. Kazanıp ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için de çok önemli bir maç. Umarım kazanırız” şeklinde konuştu. Ayrıca Yılmaz, transferlerle ilgili de “Morata büyük bir oyuncu. Osimhen, Mertens gibi kaliteli oyuncular var. Saha içerisinde bize çok yardımcı oluyorlar. Onlardan bir şeyler öğrenebilirsek ne mutlu bize. Onlarla beraber oynadığımız için çok şanslıyız, onlar da benimle oynadığı için şanslı” dedi.