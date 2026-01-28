Okan Buruk: Manchester City’ye Karşı Kazanma Hedefindeyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında İngiltere’nin Manchester City takımıyla oynayacakları karşılaşma hakkında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lig etabının son maçına çıkacaklarını belirten Buruk, “İki takımın da farklı hedefleri var. Bizim için ilk 16’nın içinde olma hedefi var. Bunun için kazanıp ilk 16’nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Çok önemli bir teknik adama, kaliteli futbolculara sahipler. Çok güzel bir stat. Burada İlkay’ın da çok büyük emek verdiği, kazanma ve başarıya odaklı bir takımla oynayacağız. Son 8’e girmek için onlar açısından da önemli bir karşılaşma. Son 1 ayın rakibimiz için iyi geçmediğini biliyoruz ama son kazandıkları maç onlar için moral olacaktır. Belli bölgelerde eksikleri var. Biz de kadro olarak toparlandık. Son maçta ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Hastalığı ve ağrıları olan Yunus, bugün antrenmana çıkmadı. Barış’ı antrenmanın bir bölümünde kullandık. Torreira son maçta sakatlık geçirmişti. O da bugün bir bölümde yer aldı. Singo’yu ilk defa kadroya aldık. Toparlandık ve kadro genişliğine ulaştık. Bu maçları çok iyi oynayan bir kadroya sahibiz. Hedefimiz kazanabilmek” diye ifade etti.

BERABER SAVUNMA YAPMALIYIZ

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabına 5-1’lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayıp sonraki 6 karşılaşmada yalnızca 4 gol yediklerinin hatırlatılması üzerine, “Frankfurt karşılaşması şanssız bir maçtı. Bireysel hatalarla 4 golü biz hazırladık. Oynadığımız maçlar arasında ilk yarılara baktığımızda Monaco ile kazanmaya çok yakın olduğumuz, üstün oynadığımız maçtı. Bazen bu tür maçlar olabiliyor. Oyun ve oyun kalitesi olarak son maçlar bir arada oynuyoruz, birlikte savunma yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oyuncularımızın maça odaklanması çok farklı oluyor. Burada her hata çok çabuk rakip tarafından değerlendirilebiliyor. Beraber savunma yapmalıyız. Katı savunma değil ama Galatasaray her zaman rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz” şeklinde konuştu.

BERABER HAREKET EDERSEK MEYDAN OKUMAYI YAPABİLİRİZ

Buruk, takım olarak birlikte hareket etmeleri durumunda Manchester City’ye karşı bir meydan okuma gerçekleştirebileceklerini belirtti. Disiplinli oynayan takımların Manchester City’ye karşı pozisyon bulabildiğini ifade eden Okan Buruk, “İyi bir takım olursak, beraber hareket edersek meydan okumayı yapabiliriz. Son 1 ayda beraber hareket eden, yapılan hataları iyi değerlendiren takımlar Manchester City karşısında başarılı oldu. Rakipler hataları doğru değerlendirdiğinde Manchester City’nin savunmada zorlandığını gördük. Topun bizde olduğu dönemler çok önemli. Doğru tercihleri yaparsak bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz” dedi. Buruk, play-off turunda nasıl bir takımla karşılaşmak istediklerine yönelik soruya ise, “Bu seviyede takımlar arasında fark görmüyorum. Her takımın artısı ve eksisi var ama form durumu ile sakatlıklar çok önemli. Rakip seçme durumumuz yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın en iyi şekilde mücadele edebilecek güçteyiz” yanıtını verdi.