Okan Buruk: Puan Farkını Arttırmak İstiyoruz

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇINI KAZANDI

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde ederken, bu başarının ardındaki golü yeni transfer olan Ahmed Kutucu kaydetti. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

Puan Farkı Hedefliyoruz

Buruk, açıklamalarına “Zor bir gündü ama kazandık” diyerek başladı ve puan farkının 6 olduğunu, bunu artırmak istediklerini ifade etti. Fenerbahçe ile aralarındaki rekabetin önemine vurgu yaptı.

Transfer Süreci Hakkında

Transfer sürecine değinen Buruk, “Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız” dedi. Oyuncuların transfer sürecinde yaşadığı psikolojik etkiyi dile getiren Buruk, “Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Hücum ve Savunma Takviyeleri

Buruk, hücum hattına iki takviye düşündüklerini belirtti. Batshuayi’nin transferinin durumunu merak ettiğini, eğer bu transfer gerçekleşirse ayrılacağını ifade etti. Ayrıca, Morata’nın sürekli formda bir oyuncu olduğunu ve “Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı” dedi. Orta saha ve savunma için de birkaç takviye planladıklarını ekledi.

İyi Niyetle Çalışıyoruz

Buruk, Avrupa’nın genelinde pek çok oyuncuyla görüştüklerini ve futbolcuların Türkiye’yi birinci tercih olarak görmediğini ifade etti. Maddi açıdan daha fazla imkân sağlanılsa bile büyük liglerde oynamak istediğini bilmelerinin önemine değindi. “İyi niyetle çalışıyoruz başkanımız, yönetimimiz, biz” diyerek yaptıkları emeklerin altını çizdi.

Transfer Sürecinin Zorluğu

Buruk, transfer sürecinin zor olduğuna dikkat çekerek “Bu bizim için de zor oluyor. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan eleştirilere takılmadan çalışmak gerekiyor” dedi. Transfer süreçlerinin bazen beklenmedik zorluklar doğurabildiğini belirtti ve “İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız” diyerek umudunu dile getirdi.

Fikstürün Zorluğu Üzerine

Fikstürlerinin zorluğuna da değinen Buruk, “Zorlu fikstür; hem Avrupa hem derbi var, en yakın rakibimizle oynayacağız” diyerek yoğun maç programının takımı affect ettiğini belirtti. “Ne olursa olsun bu fikstürü, maçları oynuyoruz. İyi kadroya sahibiz. Bu süreci de en iyi şekilde geçireceğiz” diyerek sonlandırdı.