Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi Hakemi Titredi

DERBİ MAÇINDAN SONRAKİ DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbi maçı, 0-0 beraberlikle sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından bazı değerlendirmelerde bulundu. Buruk, “Mücadele gücü iki takım için yüksekti. Yüzde 60 topa sahip olduk. Hem birebir hem ikili mücadelelerde daha etkili olabilirdik. Rakibimize duran topların dışında net pozisyon vermedik. Ancak biz daha çok üretebilirdik. Üretim konusunda kendi beklentilerimizin altında kaldık.” ifadelerini kullandı.

HAKEM PERFORMANSINA TEPKİ

Buruk, hakemin yönetimini de eleştirdi ve “Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin elleri titredi. Düdüğü ağzına götürdü çalmadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, bu Türk hakemlere saygıszlık. Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdi. Maçtan sonra kendisine de Türk hakemlerinden kötü yönettiğini söyledim. Maçı inanılmaz durdurdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti yükseltiyorsunuz, çok yüksek para verip hakem getiriyorsunuz ama sadece oyunu yavaşlatıyor.” şeklinde konuştu.