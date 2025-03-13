Okan Buruk’tan Antalyaspor Maçında Sürpriz Karar

GALATASARAY’IN KRİTİK MAÇI

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, yarın kendi sahasında Antalyaspor ile oldukça önemli bir maça çıkıyor. Alanya deplasmanından herhangi bir kayıp olmadan dönen sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada dikkat çekici bir değişiklik yapmayı planlıyor. Milliyet’te yer alan habere göre, Buruk’un yapacağı en önemli dokunuş, genç yıldız Yunus Akgün olacak. Sakatlıktan dönen ve Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren oyuncu, Antalyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkmak için hazır durumda.

YUNUS AKGÜN’ÜN DÖNÜŞÜ

Yunus Akgün, sakatlık sürecini geride bırakarak Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda forma şansı bulmuştu. Gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk’un güvenini kazanarak Antalyaspor maçında ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Buruk’un, Yunus’un dinamizmini ve hücumdaki etkinliğini sahada yeniden yansıtmayı amaçladığı ifade ediliyor. Bu hamle, Galatasaray’ın hücum hattına fresh bir hava katacak gibi görünüyor.

LİDER ORTA SAHA DEĞİŞİKLİĞİ

Okan Buruk’un bir diğer önemli değişikliği ise orta sahada gerçekleşecek. Deneyimli teknik direktör, Mario Lemina’yı yedek kulübesine alarak orta sahayı Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisine emanet etmeyi planlıyor. Ligin ilk yarısında bu ikiliden yüksek performans alan Buruk, Antalyaspor karşısında daha dengeli ve kontrollü bir oyun yapmayı hedefliyor. Lemina’nın yedek kalması, Buruk’un rotasyon stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.