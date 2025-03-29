Okan Buruk’tan Beşiktaş Maçı Yorumu

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında lider konumundaki Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 2-1’lik bir mağlubiyet yaşadı. Sarı kırmızılı takım, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini almış oldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşananları beIN SPORTS’a yaptığı açıklamalarla değerlendirdi.

MAÇTAKİ HATALAR

Buruk, “Çok iyi başlamadık. Rakibimizin de çok net pozisyonları yoktu. Rakibimiz 60-65 metre top sürdü, yerimizi kaybettik. Davinson ve Frankowski dışarı yönlendirse bir şey olmayacaktı. Çok basit bir gol yedik” dedi. Geri düştüklerini ve 10 kişi kaldıklarını belirten Buruk, “Tartışılır bir pozisyon. Bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi” diye ekledi.

İYİ PERFORMANS VE GELECEK Hedefleri

Okan Buruk, takımının iyi bir karakter sergilediğini vurgulayarak, “Golü bulduk, rakip kaleye gitmeye çalıştık. İkinci yarı golle başlayabilirdik” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın çok emek verdiğini belirten Buruk, “Tebrik ediyorum. Kötü yaptığımız şeyler, iyi oynayanlar, kötü oynayanlar kendi içimizde tartışacağız” şeklinde sözlerini sonlandırdı.