Okan Buruk’tan İddialı Açıklama!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ZOR ANLAR YAŞIYOR

Beşiktaş’a Dolmabahçe’de 2-1 yenilerek şampiyonluk hedefinde önemli bir darbe alan Galatasaray’ın namağlup serisi de sona eriyor. Bu mücadele sonrasında Okan Buruk, eleştirilerin hedefi haline geldi ve oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

OKAN BURUK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Buruk, “28 maç sonra bir kere yenildik diye herkes üstümüze gelmeye başladı. Bu takım rekorlar parçaladı. Üst üste iki kere şampiyon oldu. Hala 6 puan öndeyiz ve şampiyonluğun en güçlü adayıyız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fenerbahçe ile oynayacakları maça da vurgu yaptı.

HEDEFLERİ YÜKSEK

Fenerbahçe’yi yeneceklerine inanan Okan Buruk, “Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Önemli olan ayakta kalabilmektir. Hem mental hem de fiziksel olarak ayakta kalmalıyız. Bu yenilgiyi unutup hedeflerimize ulaşacağız. Fenerbahçe’yi yenip iki kupayı da alacağız” şeklinde konuştu.