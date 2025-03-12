Okan Buruk’tan Mertens Açıklaması Geldi

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, son dönemde Mertens’i oyuna almamasıyla ilgili çıkan tartışmaları yalanladı. “Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens” ifadelerini kullanan Buruk, Belçikalı futbolcu ile herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, takım içindeki uyum konusunda belirsizlikleri gidererek Mertens’in durumu hakkında merak edilenleri netleştirdi.

TUGAY KERİMOĞLU’NUN İDDİALARI

Mertens’in son maçlarda yedek kalması, Galatasaray camiasında ve spor medyasında farklı yorumlara yol açmıştı. Özellikle yorumcu Tugay Kerimoğlu, “Mertens ile Okan Buruk arasında ufak bir tartışma var, ama çok büyük bir problem değil” şeklinde bir iddia ortaya attı. Ancak Buruk’un yaptığı net açıklama, bu söylentilerin asılsız olduğunu kanıtladı.

Galatasaray’da bu sezon önemli katkılar sunan Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk’un tercihi doğrultusunda bazı maçlarda yedek kalmıştı. Bu durum, ikili arasında bir gerilim olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı, fakat Buruk’un açıklamalarıyla bu konu netlik kazandı.