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Okan Buruk’un Kararı Abdülkerim’i Sinirlendirdi

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MAÇ SONUCU BEŞİKTAŞ’IN

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın galibi siyah-beyazlı ekip oldu. Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva’nın attığı golle Galatasaray önünde 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına gelindiğinde, Galatasaray, Lucas Torreira’nın 45. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaparak eşitliği sağladı. İlk yarı, eşitlik sonucuyla sona erdi.

BÜYÜK GERGİNLİK YAŞANDI

İkinci yarıda Beşiktaş, Gedson Fernandes’in 66. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirerek karşılaşmada öne geçti. Ancak maçın 83. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın oyundan çıkması gerginliğe sebep oldu. Hiçbir zaman unutulmayacak bir an yaşandı; Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde olan Okan Buruk’a dönerek “Ne alaka hocam, ne alaka, neden oyundan alınıyorum?” diye tepki gösterdi. Bu an sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve milli stoperin tepkisi geniş bir şekilde tartışma konusu oldu.

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