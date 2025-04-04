Okan Buruk’un Mourinho’ya Tepkisi Ortaya Çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a fiziksel müdahalesi büyük yankı uyandırdı. Olayın detayları da gün yüzüne çıktı. Maç bitiminde Mourinho, hakemlere yaklaşarak bazı itirazlarda bulundu. Bu sırada Okan Buruk da hakemlerin yanındaydı. Galatasaray’ın teknik direktörü, Cihan Aydın ile el sıkışarak Mourinho’ya İngilizce olarak “İyi bir hakem performansı” dedi.

OKAN BURUK’UN ÇIKTIĞI TARTIŞMA

Fotomaç’ın haberine göre, daha sonra Okan Buruk, Mourinho’ya “Sen zayıfsın, güçsüzsün” sözleriyle tepki gösterdi ve bu sırada yumruk hareketleri yaptı. Mourinho bu duruma çok öfkelendi. Okan Buruk o bölgeden uzaklaşırken, Mourinho arkadan gelerek 52 yaşındaki teknik direktörün burnunu sıktı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yaşanan bu olayların hepsi raporlara kaydedildi.

TFF HUKUK SERVİSİ’NE SEVKLER BEKLENİYOR

TFF Hukuk Servisi, olaylar sonrası inceleme yapacak. Derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Fred, teknik direktör Jose Mourinho, yardımcı antrenör Salvatore Foti, kaleci antrenörü Sandro Zufic ile Galatasaraylı futbolcular Barış Alper ve Kerem Demirbay’ın PFDK’ya sevk edilmeleri bekleniyor. Ayrıca tribün olayları ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe, yakılan meşaleler sebebiyle de Galatasaray’ın PFDK’lık olması muhtemel.