Okan Buruk ve Mourinho Arasında Tartışma Çıktı

MAÇIN SON ANLARI VE KAVGA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray, Victor Osimhen’in attığı iki golle 2-1’lik galibiyet elde ederek yarı finale yükselmeyi başardı. Ancak maçın son dakikalarında sahada çıkan kavga ve buna bağlı olaylar geceye damgasını vurdu.

GERGİN ANLAR VE MOURİNHO’NUN TEPKİSİ

Karşılaşmanın son düdüğü çaldığında saha kenarında gerilim arttı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yanına giderek Buruk’un yüzüne fiziksel müdahalede bulundu. Bu olay sonrası yere düşen Buruk, bir süre sonra ayağa kalktı fakat kendi futbolcuları tarafından zorla sakinleştirildi. Olay sırasında Mourinho’nun yanında bulunan Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci, müdahaleyi engellemeye çalıştı ve Buruk’a destek olmaya gayret etti.

KIRMIZI KARTLAR VE TARTIŞMALAR

Maçın 84. dakikasında, Mert Hakan Yandaş ile Barış Alper Yılmaz arasında başlayan tartışma, yedek kulübelerine sıçrayarak iki ekip arasında kavga çıkmasına neden oldu. Güvenlik güçleri, kulübeleri ayırmak amacıyla sahaya müdahale ederken, hakem Cihan Aydın, Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti ile Galatasaray’dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’a kırmızı kart gösterdi. Bu gerginlik, Mourinho ve Buruk arasındaki olayı da tetikleyen bir zemin oluşturmuş oldu.

GALATASARAY YARI FİNALE YÜKSELİYOR

Galatasaray, Osimhen’in 10 ve 27. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-1’lik üstünlük elde ederek Kadıköy’den galip ayrıldı ve yarı finalde Konyaspor’un rakibi oldu. Fenerbahçe’nin maçtaki tek golü son dakikalarda geldi; ancak bu gol, tur için yeterli olamadı.