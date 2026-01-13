Oktay Kaynarca Gözaltı Sonrası İfadelerini Paylaştı

Uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan açıklama geldi. Soruşturma sürecinde ifadesini vereceğini belirten Kaynarca, gerçekleştirilen operasyonları desteklediğini ifade etti.

HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Kaynarca, yaptığı açıklamada adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını söyledi. Uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini vurgulayan Kaynarca, bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini dile getirerek, “Alnım açık, başım dik” ifadesini kullandı.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu toplam altı kişi, uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ve “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.