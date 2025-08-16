Okul Alışverişinde Çanta Fiyatları Artışı

Yeni Eğitim Yılı Alışverişleri Başlıyor

Yeni eğitim dönemi 8 Eylül’de başlayacakken, birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına az bir süre kalmasıyla birlikte velilerin alışveriş temposu hızlandırdığı görülüyor. E-ticaret altyapı sağlayıcılarından elde edilen verilere göre, Ağustos ayının başında gerçekleştirilen okul alışverişlerinde geçen yıla oranla yüzde 45’lik bir artış yaşandı.

Çanta ve Kırtasiye Ürünlerinde Artış

Çanta kategorisinde ciro Temmuz’a kıyasla yüzde 83 oranında yükseldi. Kırtasiye ürünlerinde ise artış yüzde 60’ı buldu. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl bu rakam 750 liraya çıktı.

Fiyat Artışları ve Uyarılar

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlarla alışveriş yapma eğiliminde olduğunu ifade etti. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” şeklinde açıklama yaptı. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanmasını bekliyor. Ancak alışverişini erteleyen velilere, fiyatların daha fazla yükselebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.