Okul Alışverişinde Çanta Fiyatları Artıyor

YENİ EĞİTİM YILI BAŞLANGICI

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Ancak birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına bir aydan az süre kala, velilerin alışveriş temposu hızlandı. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış yaşanıyor.

ALIŞVERİŞTEKİ ARTIŞLAR

Çanta kategorisinde ciro, Temmuz’a göre yüzde 83 yükseldi. Kırtasiye ürünlerindeki artış ise yüzde 60 olarak kaydedildi. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya çıktı. “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” diyor TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan.

ALISVERIS TEMPOSU VE FİYATLAR

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanmasını öngörüyor. Ancak alışverişi erteleyen velilere, fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.