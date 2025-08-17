Okul Alışverişinde Dikkatli Olun!

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak ve bu süreçte piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere odaklanılıyor. Denetimlerde, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. Bakanlık, bu yılın 7 ayında ürün güvenliği denetimleri kapsamında 2 milyon 196 bin 747 ürünü incelemiş durumda. Önceki yıllara göre güvensizlik oranının azaldığı gözleniyor ancak oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu belirleniyor. Güvensiz ürünlerin tespiti sonrasında idari yaptırımlar uygulanıyor.

DENEYİMİN KONTROLÜ

Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınarak laboratuvarlarda analiz yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamadığı veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal madde içerdiği tespit edildiği durumlarda, bölge müdürlüklerindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yapıyor. Bu incelemeler sonucu ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor. Üretici veya ithalatçı firmalara para cezası, ürünlerin piyasada satışının durdurulması, geri çağrılması ve imhası gibi idari tedbirler uygulanıyor.

TÜKETİCİ BİLGİ SİSTEMİ

Bakanlık, 2018’de devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuz ürünlerin bilgilerini tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden ulaşabiliyor. Bu sistem ile birlikte tek bir kanaldan yapılan bilgilendirme, güvensiz ürünlerin takibini kolaylaştırıyor. Ayrıca, sistemde güvensiz ürünler konusunda politika oluşturulması ve araştırmalara olanak tanıyan bir veri tabanı bulunuyor.

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken göz önünde bulundurması gereken bazı hususlar mevcut. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin belirtildiği ürünler tercih edilmeli. Ayrıca, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin satın alınması öneriliyor. Oyuncak şeklindeki kırtasiye malzemelerinde ise hangi yaş grubuna hitap ettiğine dair uyarılar kontrol edilmeli. Özellikle 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek uyarılara dikkat edilmesi gerekiyor.

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin kontrol edilmesi önemli. Tekstil ürünlerinde, içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve okunabilir olmasına dikkat edilmeli. Çocuk kıyafetlerindeki kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemelere karşı da dikkatli olmak gerekiyor.