Okul Alışverişinde Dikkatli Olun!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sürüyor. Bu süreçte, kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetleri üzerine denetimlere özel önem veriliyor. Bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Bakanlık, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetledi. Önceki yıllara göre güvensizlik oranının düştüğü ancak oyuncak ve deterjanlardaki oranların yüksek olduğu tespit edildi. Güvensiz ürünlerin tespiti durumunda idari yaptırımlar devreye giriyor.

Denetim süreçlerinde riskli görülen ürünlerden numuneler alınıyor ve bu örnekler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yapıyor. Sonuç olarak ürünlerin güvensiz olduğuna karar verilirse, üretici veya ithalatçı firmaya çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve piyasadan çekilmesi gibi önlemler bulunuyor.

TÜKETİCİLER GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN TAKİBİNİ YAPABİLİYOR

Bakanlık, 2018 yılında hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sayesinde uygunsuz ürünlerle ilgili bilgileri tüketicilere aktarıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişebiliyor. Bu sayede, tek bir kanaldan yapılan bilgilendirme ile uygunsuz ürünlerin takibi daha kolay hale geliyor. Ayrıca sistem, güvensiz ürünler konusunda yetkili kuruluşlara politika oluşturma ve dış kullanıcılar için araştırma yapma imkanı sunan bir veri tabanı da barındırıyor.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunuyor. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Üzerinde Türkçe uyarılar bulanan, markası ve modeli belirli olan ürünler satın alınmalı. Oyuncak şeklinde veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve diğer uyarılar kontrol edilmelidir. Özellikle 36 aylıktan küçük çocuklar için risk taşıyan kırtasiye malzemelerindeki uyarılar dikkate alınmalı.

CE İŞARETİNE DİKKAT EDİN

Ayrıca boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Tekstil ürünlerinde, içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı da özen gösterilmeli.