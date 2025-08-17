Okul alışverişinde dikkatli olun! Ürünleri kontrol edin!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER ARTIRILDI

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim düzeyinin öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetleri üzerinde yapılan denetimlere önem veriliyor. Söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Bakanlık, ürün güvenliği denetimleri çerçevesinde bu yılın ilk 7 ayında toplam 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlemesi gerçekleştirdi. Önceki yıllara göre güvensizlik oranında bir azalma yaşandığı, ancak oyuncak ve deterjanlar gibi bazı ürünlerde güvensizlik oranının yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespit edilmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetimler sırasında riskli olarak değerlendirilen ürünlerden örnekler alınıyor ve laboratuvarlarda analizler yapılıyor. Yapılan analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri sağlamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içermesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları incelemeler yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu bağlamda, üretici veya ithalatçı firmalara çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının engellenmesi, ürünlerin geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi yer alıyor.

Bakanlık, 2018 yılında hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuz olduğu belirlenen ürünler hakkında tüketicilere bilgi sunuyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden ulaşabiliyor. Bu sistem sayesinde tek bir kanaldan yapılan bilgilendirmelerle uygunsuz ürünlerin takibi kolaylaşıyor. Sistemde, güvensiz ürünler hakkında yetkili kuruluşlar tarafından politika oluşturulmasına ve dış kullanıcılar için araştırma yapılmasına olanak sağlayan veriler yer alıyor.

Tüketicilerin okul alışverişi sırasında dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunuyor. Özellikle kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin yer aldığı ürünler tercih edilmeli, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar taşıyan ürünler satın alınmalı. Oyuncak görünümündeki veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemelerinde, hangi yaş grubuna uygun olduğuna dair uyarılar kontrol edilmeli. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek kırtasiye ürünlerinde dikkatli olunmalı.

Boya malzemeleri, oyuncak şeklindeki ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde, içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olması önemli. Ayrıca, çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.