Okul Kıyafetleri Değişiyor, Ayrıntılar Açıklandı

UYGULAMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı, serbest kıyafet uygulamasını sona erdirerek, yeni eğitim-öğretim döneminde eski kıyafet sistemine geri dönme kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

ÖNEMLİ HEDEF: MADDİ YÜKÜ HAFİFLETMEK

Tekin, okullarda uygulanan forma sisteminde yapılan değişikliklerin titizlikle izlenmesi gerektiğini belirtirken, “Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

YENİ KURALLAR VE UYGULAMA DETAYLARI

Uygulamaya dair bilgilendirmelerde bulunan Tekin, kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı unsurlara yer verilmeyeceğini açıkladı. Belirtilen okul kıyafetlerinin görselleri, ilgili okulun internet sitesinde yayınlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı boyunca değiştirilemeyecek. “Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli.” diyen Tekin ayrıca, özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin uygun kıyafet giymesine de izin verileceğini bildirdi.

