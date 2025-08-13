Okul Kıyafetleri Değişiyor, MEB Açıkladı

OKUL FORMALARINA YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okullarda önemli bir değişiklik yapacak. Okul formalarıyla ilgili yeni yönetmelik gündeme geldi. Özellikle “Devlet okullarında kıyafet serbest mi?” sorusu merak içerisinde soruluyor. MEB, okul kıyafet yönetmeliği üzerinde detayları paylaştı.

KURALLAR BELİRLENDİ

MEB’in yayınladığı yeni okul kıyafet yönetmeliği ile 2025-2026 eğitim döneminden itibaren geçerli olacak kurallar netleşti. Buna göre, tek tip kıyafet uygulaması zorunlu hale gelecek ve serbest kıyafet uygulaması sona erecek. Formanın üzerinde özel işaret, baskı veya desen gibi kısıtlayıcı detaylar bulunmayacak. Okulun belirlediği kıyafet tasarımları, okulun internet sitesinde yayımlanacak. Okul kıyafetleri, 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir özellikte olması esas alınacak. Ayrıca, özel sağlık durumu bulunan öğrenciler için doktor raporu ile uygun kıyafet giyme imkânı sağlanacak.