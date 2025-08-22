okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIĞI

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ediyor. Bu süreçte kitap, defter, kalem, okul forması ve eğitimle ilgili birçok harcama kaleminin fiyatları yeniden belirleniyor. 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servislerine zam yapılması bekleniyor. İstanbul’da devlet okullarında şu an en kısa mesafe servisi ücreti 2605 lira olarak belirlenmiş durumda. Servis işletmecileri, ücretlere yüzde 50 zam yapılmasını talep ediyor.

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, talep edilen yüzde 50 zam kabul edilirse, en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 ile 3 bin 900 lira arasında olacağını belirtti. Günhan, “Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta ise yüzde yirmi zam geldi. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük.” şeklinde konuştu. Eğer İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Ayrıca, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde rehber personel ücreti olarak ekstra yüzde 35 eklenecek.

ÖZEL OKULLAR BİNLİK FARKLAR YARATIYOR

Açıklanan tarifeye özel okulların uyma zorunluluğu bulunsa da, daha yüksek fiyatlar sunmaları dikkat çekiyor. Günhan Sınar, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor.” diyerek durumu özetliyor. Danıştay kararı doğrultusunda, fiyatların tüm şehirlerde belediyeler tarafından belirlendiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz hafta Ankara’da da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin yaklaşık yarısının faaliyet gösterdiği İstanbul’da, yeni tarifenin yakında açıklanması bekleniyor.