okul-servislerine-zam-geliyor

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ediyor. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap, defter, kalem, okul forması gibi birçok gider kaleminin fiyatları hızla belirleniyor. 8 Eylül tarihinde başlayacak olan 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servis ücretlerinde de artış olabileceği belirtiliyor. İstanbul’daki devlet okullarında şu anda en kısa mesafe ücreti 2605 lira olarak belirlenmişken, servisçiler yüzde 50 oranında bir zam talep ediyor.

EN KISA MESAFE SERVİS ÜCRETİ YÜKSELİYOR

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, eğer yüzde elli zam talepleri kabul edilirse, en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 – 3 bin 900 lira olacağını aktardı. Sınar, “Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam gelmiş. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük” diye konuştu. Eğer İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi onaylanırsa, en uzak mesafe okul servisi ücreti 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Ayrıca anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde yüzde 35 oranında rehber personel ücreti de ekleniyor.

ÖZEL OKULLAR FARKLI UYGULUYOR

Açıklanan tarifeye özel okullar uyma zorunluluğuna sahip olsa da genelde daha yüksek fiyatlar sunabiliyorlar. Günhan Sınar, özel okulların durumu hakkında, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Danıştay kararı doğrultusunda, okul servis ücretlerinin belirlenmesi her şehirde belediyelere aittir. Geçtiğimiz hafta Ankara’da da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Türkiye genelinde okul servislerinin yaklaşık yarısının faaliyet gösterdiği İstanbul’da, yeni tarifelerin en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.