Okul Tatil Tarihleri 2024-2025 Eğitim Yılı Okul Tatil Tarihleri 2024-2025 Eğitim Yılı Hakkında 2024-2025 Eğitim Yılında Okul Tatilleri Yıl Sonu Okul Tatil Tarihleri Açıklandı

ÖĞRENCİLER VE VELİLER İÇİN MERAK EDİLEN TATİL TARİHLERİ

2024-2025 eğitim-öğretim yılına devam eden öğrenciler ile veliler, ilk ara tatilin ve yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil hangi tarihlerde yapılacak? 15 tatil (sömestr) ve ara tatil hangi tarihte gerçekleşecek? Bu sorular araştırma konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre okullardaki birinci dönem ara tatili yılın sonlarına doğru yapılacak. Bu kısa tatil, öğrenciler için bir dinlenme fırsatı sunacak ve yoğun ders temposuna kısa bir mola vermelerini sağlayacak.

İLK ARA TATİL TARİHLERİ

2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler için ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil, hafta sonları ile birleşince toplam 9 gün sürecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek. Ayrıca, ikinci dönem 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve dönem içerisinde bir ara tatil daha gerçekleşecek.

SÖMESTR VE DİĞER TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sömestr tatili 20 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İkinci dönemin başlamasının ardından ise 31 Mart – 4 Nisan 2025 tarihleri arasında ikinci bir ara tatil düzenlenecek.