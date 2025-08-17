Okul Ürünlerine Dikkat! Bakanlık Uyarıyor!

EĞİTİM YILI ÖNCESİ DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu süreçte kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere öncelik veriliyor. Söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin, ilgili mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. Bakanlık, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Yapılan denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü gözlemlenirken, özellikle oyuncak ve deterjanlardaki güvensizlik oranının yüksek olduğu belirlendi. Güvensiz ürünlerin tespit edilmesi durumunda ise idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numuneler alınıyor ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor. Yapılan analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerikler bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonlarınca incelemeler yapılıyor. Bu incelemeleri takiben ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor. Bu doğrultuda, üretici veya ithalatçı firmalara para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, geri çağrılması ve imhası gibi farklı idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bakanlık, 2018 yılında hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere dair bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden ulaşabiliyor. Bu sistem sayesinde, tek bir kanaldan yapılan bilgilendirmelerle uygunsuz ürünlerin takibi kolaylaşıyor. Sistemde, güvensiz ürünler hakkında yetkili kuruluşlarca oluşturulan politika ve dış kullanıcılar tarafından yapılan araştırmalara imkan tanıyan bir veri tabanı da bulunuyor.

Tüketicilerin, okul alışverişlerinde dikkat etmesi gereken noktalar dikkat çekiyor. Buna göre, kırtasiye ürünlerinin imalatçı ve ithalatçısının isminin ve adresinin açıkça belirtilmiş olması, alınacak ürünlerde öncelikli bir tercih olmalı. Ayrıca markası ve modeli belirli olan, üzerinde Türkçe uyarıları bulunan ürünlerin satın alınması öneriliyor. Oyuncak şeklinde ya da oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye malzemelerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve diğer uyarıların kontrol edilmesi önem taşıyor. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarıların dikkate alınması gerekiyor.

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde, içeriği belirten etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve okunabilir olmasına dikkat etmek de özel bir önem taşıyor. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık ve küçük parçalar gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı da ekstra dikkat göstermek gerekiyor.