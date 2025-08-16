Okula Dönüş Alışverişinde Çanta Fiyatları Yükseldi

EĞİTİM YILINA DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Birinci sınıflar ise 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılışına kısa bir zaman kalırken, velilerin alışveriş tempoları hızlanıyor. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış yaşanıyor. Çanta kategorisindeki ciro ise Temmuz’a göre yüzde 83 yükseliş kaydediyor. Kırtasiye ürünlerinde artış oranı ise yüzde 60 olarak belirleniyor. Kitap grubundaki artış ise daha az, sadece yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl 750 liraya ulaşıyor.

ZAM ORANLARI VE VELİLERİN ALIŞVERİŞİ

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini söylüyor. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” ifadelerini kullanıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını öngörüyor. Ancak alışverişi erteleyen velilere, fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.