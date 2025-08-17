Okula Dönüş Alışverişinde Rekor: Çanta Fiyatları Arttı

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI

Yeni eğitim dönemi 8 Eylül’de başlayacakken, birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına bir ay kalmadan, velilerin alışveriş yoğunluğu arttı. E-ticaret altyapı sağlayıcılarından alınan verilere göre, Ağustos ayının başındaki okul alışverişlerinde geçen yıla kıyasla yüzde 45 artış görüldü. Çanta kategorisindeki ciro, Temmuz’a oranla yüzde 83 yükseldi. Kırtasiye ürünlerinde de artış oranı yüzde 60 oldu. Fakat kitap grubundaki artış, yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya yükseldi.

ÇANTADA ZAM ORANLARI

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini söyledi. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” şeklinde belirtti. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını tahmin ediyor. Ancak alışverişi geciktiren velilere, fiyatların daha da artabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.