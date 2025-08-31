“Okula Dönüş İstanbul’da Yoğunluk Başladı”

ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞI TARİHLERİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için okula uyum sürecine katılan öğrenciler 1 Eylül’de derslere başlayacak. Diğer öğrencilerin ders başı tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi. Okulların açılmasına az bir süre kalmışken, İstanbul’da yaşayan ve yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde eğitim görenler için dönüş yolculukları başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaşanan hareketliliğin bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA AZ YOĞUNLUK VAR

Firma temsilcisi Hacı Çalışkan, “Ben burada Kırklareli görevlisiyim, Kırklareli bölgesine bakıyorum. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde her zaman yoğunluk yaşanıyor. Ama şu anda yoğunluk tam olarak başlamadı, yavaş yavaş artıyor. Kırklareli yakın olduğu için bizde çok fazla yoğunluk yok ama Anadolu tarafında daha fazla yoğunluk var. Geçen seneye göre biraz daha düşük gibi. Geçen yıl daha fazlaydı” dedi.

SONBAHARDAN DOLAYI ARTAN YOĞUNLUK

Yolcu Adem Baydur ise, “Sık sık gidip geliyorum. Genelde bu firmayı tercih ediyorum. Adıyaman’nın güney tarafına bu otobüslerle gidiyoruz. Burada da yoğunluk var, karşı taraftan da gelişler var. Trafik de karmakarışık. Özellikle sonbahara doğru daha fazla kalabalık oluyor. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bu da onlardan biri gibi. İnsanlar hem aileleriyle gidip geliyor hem de memleketten kışlık erzaklarını, bulgurunu, turşusunu getiriyor. O yüzden geliş-gidişlerde ciddi bir yoğunluk oluyor” diyor.