Okula Dönüşte Çanta Fiyatları Yükseldi

EĞİTİM YILI BAŞLANGICI VE ALIŞVERİŞ HIZI

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Birinci sınıflar ise 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına bir aydan az süre kalmasıyla, velilerin alışveriş temposu artış gösteriyor. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında gerçekleştirilen okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış yaşanıyor. Çanta kategorisindeki ciro Temmuz’a göre yüzde 83 yükselirken, kırtasiye ürünlerinde artış yüzde 60 olarak kaydediliyor. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya çıkmış durumda.

ÇANTALARDAKİ FİYAT ARTIŞLARI

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” şeklinde konuştu. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını öngörüyor. Ancak alışverişi erteleyen velilere, fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuluyor.