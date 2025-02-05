Okulda Beslenen Köpekler Saldırdı, Şikayetçi Oldular

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Karacabey ilçesindeki Dağkadı İlkokulu’nda bir olay yaşandı. Müdür Yardımcısı M.A.’nın bakmakta olduğu iki köpek, 3’üncü sınıf öğrencisi M.Ö.’yü teneffüs sırasında ısırdı.

ÖĞRENCİNİN AİLESİNE HABER VERİLMESİ

M.Ö., köpeklerin elinden kendi çabasıyla kurtuldu fakat korktuğu için ailesine durumu anlatamadı. Olay, bir gün sonra M.Ö.’nün okul arkadaşının durumu öğretmene iletmesiyle gün yüzüne çıktı. Öğretmen, durumu öğrendikten sonra aileye bildirdi. M.Ö., babası Soner Özkan tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TEDAVİ VE SEVK SÜRECİ

Hastanede aşısı ve ilk tedavisi yapılan M.Ö., daha sonra Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Aile, müdür yardımcısı M.A.’dan şikayetçi oldu.