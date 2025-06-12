Okulda saldırı, öğretmen hayatını kaybetti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, saat 14.00 civarında, merkez Karatay ilçesindeki Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’ta bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi.

Silahlı Saldırı

Okula gelen 1 kişi, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e tüfekle ateş ediyor. İhbar edilmesiyle birlikte adrese polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Gelip olay yerine ulaşan ekipler, Öz’ün hayatını kaybettiğini tespit ediyor.

Gözaltı ve İnceleme Süreci

Polis, olayla alakalı olarak 1 kişiyi gözaltına alıyor. Aynı zamanda okul içerisindeki öğrenciler de tahliye ediliyor. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.