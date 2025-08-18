Okulda Telefon Kullanımı Yasaklanıyor!

CEP TELEFONU YASAKLARI UYGULAMAYA GİRİYOR

Ulusal medyada yayımlanan haberlere göre, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımı, eğitim amacıyla kullanılanlar, sağlık gerekçeleri ve acil durumlar dışında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren yasak olacak. Ülkenin üç dil topluluğu, bu kuralları farklı biçimlerde benimseyecek, fakat yasak tüm bölgelerde geçerli hale gelecek. Okullar ise disiplin kurallarını kendileri belirleyecek.

FRANKOFON TOPLULUĞUN KURALLARI

Frankofon topluluk, yani Valon Bölgesi ve Brüksel’de Fransızca konuşan öğrencilere, 2024-2025 öğretim yılından itibaren ilkokullarda cep telefonu kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Ortaokullarda ise telefon kullanımı “caydırıcı” şekilde sınırlandırılmıştı. Yeni düzenleme ile, 2025-2026 yılından itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eğlence amaçlı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklanıyor.

Almanca konuşulan bölgede de 2025-2026 yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve diğer bağlantılı cihazların kullanımı hem derslerde hem de teneffüslerde yasak hale gelecek. Okullar, bu uygulamanın detaylarını ve disiplin kurallarını kendileri belirleyecek.

FLAMAN TOPLULUĞUNDA KADAMELİ YASAK

Flamanca konuşulan bölgede, okul öncesi ve ilkokullarda zaten cep telefonu yasağı uygulanıyordu. Ancak yeni kararla birlikte ortaokulları da kapsayan yasak, kademeli olarak yürürlüğe girecek. Ortaokulun ilk iki sınıfında telefon ve akıllı saatlerin kullanımı tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta yalnızca derslerde yasak olacak. Belçika’da eğitim öğretim yılı, Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos’ta, diğer okullarda ise 1 Eylül’de başlayacak.