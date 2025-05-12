Okullar 20 Haziran’da Kapanacak!

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Okulların kapanış tarihi, 2025 için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla netlik kazandı. Öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin başlangıcını merak ediyor. Nisan ayının devam etmesiyle birlikte, bu konu gündemde önemli bir yer kaplıyor. Okulların erken kapanacağına dair iddialara Bakan Yusuf Tekin’den cevap geldi.

YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Yaz tatilinin erken başlayacağı yönünde çıkan söylentiler, Bakan Tekin tarafından açık bir dille yalanlandı. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde belirlenmiş olan 20 Haziran Cuma günü kapanacağını duyurdu. Kurban Bayramı ile yaz tatilinin birleşeceği iddiaları da kesin bir şekilde reddedildi. Bakan, konuyla ilgili olarak TRT Haber’de katıldığı canlı yayında detayları paylaştı.