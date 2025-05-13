OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Okul kapanış tarihi 2025 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan “okullar bu sene erken mi kapanacak?” ve “okullar ne zaman kapanacak?” soruları yanıtsız kalmadı. Nisan ayı devam ederken, yaz tatili başlangıç günü belirginleşiyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları, kamuoyundaki merakları gidermeye yönelik oldu.

YAZ TATİLİ İÇİN NET AÇIKLAMA

Bakan Yusuf Tekin, okulların kapanış tarihinin 20 Haziran Cuma olduğunu vurguladı. Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların daha önce kapanacağı iddiaları kesin bir dille yalanlandı. Bunun yanı sıra, “Kurban Bayramı ile yaz tatili birleştirilecek” söylemi de doğrulanmadı. Bakan Tekin, TRT Haber’de yaptığı canlı yayında bu konuda açıklık getirdi.

Özetle, okullar 20 Haziran’da kapanacak ve yaz tatili, daha önce planlanan tarihe göre başlayacak. Bu durum, öğrencilerin tatil planlarını etkileyecek yeni bir bilgilendirme olarak öne çıkıyor.