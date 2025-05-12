Okullar 20 Haziran’da Kapanacak!

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Okulların kapanış tarihi 2025 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması ile belirlenmiş durumda. Öğrenciler ve veliler, okulların bu yıl erken mi kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı gibi konuları merak ediyor. Nisan ayı içinde iken bu sorular gündemdeki yerini koruyor. Bakan Yusuf Tekin, yaz tatili ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ERKEN KAPANIŞ İDDİALARI YALANLANDI

Yaz döneminin erken başlaması ve okulların erken kapanması ile ilgili iddialara Bakan Tekin’den yanıt geldi. Bakan Tekin, okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacağını net bir şekilde açıkladı. Ayrıca, Kurban Bayramı ile yaz tatilinin birleştirileceği yönündeki iddialar da yalanlanmış oldu. Bakan Tekin, bu konu ile ilgili TRT Haber’de canlı yayında konuştu.