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Okullar Kar Tatili Nedeniyle 39 İlde Kapandı

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YOĞUN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI TATİLLER

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Perşembe günü birçok ilde eğitim durduruldu. Valiliklerden gelen ardışık tatil duyuruları ile bazı illerdeki belirli ilçelerde okullar kapatıldı. 39 ilde okullar tamamen tatile girdi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle valilikler, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tatil kararları aldı. Okulların tatil edildiği iller arasında şu şehirler bulunuyor:

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

– İstanbul
– Kocaeli
– Sakarya
– Trabzon
– Kars
– Erzincan
– Sivas
– Ardahan
– Bayburt
– Giresun
– Hakkari
– Bitlis
– Rize
– Elazığ
– Ağrı
– Gümüşhane
– Muş

Ayrıca, bazı ilçelerde eğitime ara verilen iller şunlar:

– Samsun
– Afyonkarahisar
– Çanakkale
– Kırklareli
– Yalova
– Kastamonu
– Siirt
– Bilecik
– Bolu
– Bursa
– Eskişehir
– Malatya
– Sinop
– Artvin
– Van
– Erzurum
– Çorum
– Ordu
– Tunceli
– Yozgat
– Bingöl
– Tokat

Bursa, Yalova ve Muş’ta tatil süresi uzatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, kar yağışının hafta sonuna kadar devam edebileceğini bildirdi. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve özellikle trafikte zorunlu olmadıkça araç kullanmamalarını tavsiye ediyor.

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