Okullarda 9 Günlük Tatil Heyecanı Başladı

EĞİTİMDE ARA TATİL BAŞLIYOR

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, bugün itibarıyla başlayacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı coşkusunu aynı zamanda yaşayacak. Hafta sonlarıyla birleşen tatil süreci, 9 günlük dinlenme imkanı sunuyor.

YORGU ATMA FIRSATI VE BAYRAM HEYECANI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin ardından tatile çıkmayı bekliyor. 30 Mart Cumartesi günü başlayan tatil süreci, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Bu şekilde öğrenciler, ikinci dönemin yaşadığı yorgunluğu atma imkânı bulacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN SEMİNER PERİYODU

Öğrencilerin tatil keyfi sürerken, öğretmenler görevlerine devam edecek. Bu süreçte tüm öğretmenler için çevrim içi seminerler düzenlenecek. Böylece eğitimden kopmamak ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sürdürebilmek amaçlanıyor.

DERSLER 7 NİSAN’DA YENİDEN BAŞLAYACAK

Ara tatilin ardından, öğrenciler ve öğretmenler 7 Nisan Pazartesi günü tekrar sınıflarına dönecek. Eğitim öğretim dönemi kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.