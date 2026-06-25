Okullarda Eğitim Seferberliğinde Konular Netleşti

Eğitim
Toplantıda katılımcılar dikkatle dinliyor
Okullarda temiz su ve hava kalitesini artırmak için çeşitli eğitim programları ve yapısal değişiklikler hayata geçiriliyor.
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Okullarda temiz su ve hava kalitesi başta olmak üzere fiziki yenilikler devreye alınırken öğrenci öğretmen ve velilere yönelik eğitim seferberliği de başlatılıyor. Proje kapsamında okul binalarında yapısal değişiklikler yapılacak. Eğitimlerin odağında iklim uyumu, erken uyarı ve gıda hijyeni var.

PLASTİK AMBALAJ DÖNEMİ OKULLARDA SONA ERİYOR

Okullarda yüksek filtrasyonlu su pınarları yaygınlaştırılacak. Öğrenciler çelik veya cam termos kullanmaya teşvik edilecek. Bu adımla su tasarrufu bilinci de yerleştirilecek.

SINIFLARDA HAVA KALİTESİ VE ISI KONFORU İÇİN YENİLİKLER GELİYOR

İç ortam hava kalitesi için yeni standartlar belirlendi. Doğal havalandırma ile temiz hava sirkülasyonu sağlanacak. On bin metrekare üzeri okullara hava kalitesi sensörleri kurulacak. Isı konforu için gölgeleme sistemleri devreye girecek.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ İKLİM VE HİJYEN ODAKLI BAŞLATILIYOR

Öğretmen öğrenci ve velilere yönelik eğitim programı başlatılıyor. İklime uyum ve erken uyarı konuları işlenecek. Gıda hijyeni ve sağlıklı beslenme de programda yer alacak.

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